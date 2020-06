Califórnia retomará filmagens em 12 de junho com medidas sanitárias

publicidade

A produção de filmes e programas de televisão pode ser retomada na Califórnia a partir de 12 de junho, anunciou o governo do estado nesta sexta-feira (5), mas destacou que os estúdios estarão sujeitos a rígidas medidas sanitárias.

Os estúdios foram fechados em meados de março, quando entraram em vigor as ordens de confinamento para conter a pandemia do coronavírus, deixando milhares de pessoas sem emprego.

"A produção de música, televisão e cinema pode ser retomada na Califórnia a partir de 12 de junho de 2020", afirmou o Departamento de Saúde Pública em comunicado.

A retomada das produções estará "sujeita à aprovação das autoridades de saúde pública do condado", com base em "dados epidemiológicos locais, incluindo os casos por 100.000 habitantes, número de positivos e prontidão local para suportar um surto".

Não está claro se o condado de Los Angeles, onde estão localizados os principais estúdios de Hollywood, será capaz de retomar suas atividades em uma semana.

Dos mais de 122.000 casos e 4.400 mortes causadas pelo vírus no estado, Los Angeles concentra aproximadamente a metade.

As autoridades locais devem se pronunciar na próxima semana, segundo o site da revista Variety.

"Para reduzir o risco de transmissão de COVID-19, produtores, distribuidores, auxiliares e outros trabalhadores da indústria devem cumprir protocolos de segurança", que incluem o uso de máscaras, respeito ao distanciamento social e monitoramento dos sintomas.

Estúdios e sindicatos da indústria chegaram esta semana a um acordo sobre as regras nos sets de filmagem, que determinam que todos os funcionários sejam testados para o vírus e recebam equipamentos de proteção.

Também exigem a redução do número de pessoas no set, com equipamentos menores e o uso de tecnologia remota.