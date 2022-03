Camila Cabello celebra aniversário e anuncia novo álbum, 'Familia', para abril: 'É o meu coração int

publicidade

Em uma nova fase, a cantora Camila Cabello celebra 25 anos nesta quinta-feira (3).

A artista aproveitou a data especial para presentear os fãs com duas novidades: a data do lançamento do álbum Familia e também a capa do projeto.

"Dois fatos: é meu aniversário e este álbum é meu coração inteiro. Familia, dia 8 de abril", escreveu ela ao revelar a imagem.

Familia já teve o single Don't Go Yet, a música Oh Na Na, e ganhará uma nova faixa de trabalho nesta sexta-feira (4), quando Camila lançar Bam Bam, sua parceria com o amigo Ed Sheeran. Também no Instagram, a cantora revelou um trecho da música inédita, que faz parte das 12 canções do álbum.

Camila será uma das atrações do Rock in Rio 2022. A cantora se apresenta no Palco Mundo no dia 10 de setembro.

Confira abaixo prévia de Bam Bam e veja a capa completa do Familia.