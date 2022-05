Camila Cabello teve vergonha de falar sobre saúde mental por achar que seu 'cérebro estava quebrado'

publicidade

Camila Cabello, de 25 anos, teve uma conversa sincera com Selena Gomes sobre os problemas de saúde mental que enfrentou e admitiu que já sentiu vergonha de falar sobre o assunto por pensar que seu "cérebro estava quebrado".

"Eu me senti muito ansiosa mesmo falando sobre essas coisas porque acho que antes de começar essa jornada eu estava quase com medo de ser descoberta, tipo, 'isso é estranho, meu cérebro está quebrado, isso não é normal'", disse ela durante entrevista para a edição de maio da revista Wondermind.

A cantora ainda deu detalhes de como se sentia durante suas crises de ansiedade. "No momento, tudo parece vertiginoso e esmagador. É como se você estivesse nessa situação pensando: 'Apenas me ajude a sair.' Na minha opinião, é um loop, como coisas obsessivo-compulsivas", desabafou.

"No meu corpo, é um aperto, quase como se eu não pudesse me mover, como se minhas mãos estivessem amarradas e tudo estivesse amarrado.", acrescentou.

Ela ainda revelou que o preconceito social em relação às questões e cuidados relacionados à saúde mental contribuíram muito para a sua insegurança na hora de falar sobre o tema e a deixaram fruustrada.

"Sinto que [o estigma] existe ainda mais nas gerações mais velhas. Pessoas como a idade dos meus pais têm tanta vergonha de precisar de terapia ou sentir ansiedade. O estigma em torno de dizer que você precisa de ajuda é algo que me frustra porque às vezes as pessoas pensam: 'Não, eu não preciso disso, eu só preciso de tempo livre'", destacou a cantora.

"Só porque você está em terapia não significa que algo está mais errado com você do que com outras pessoas. Todos nós temos questões nas quais podemos trabalhar, e isso não significa que você é 'louco' ou doente", completou.