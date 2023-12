Camisa de Vênus se apresenta no Teatro do Bourbon Country

publicidade

A banda baiana Camisa de Vênus se apresenta na Capital, neste sábado, dia 9, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do Teatro. A noite em comemoração aos 43 anos de carreira da banda revisita clássicos do primeiro álbum, o homônimo “Camisa de Vênus” (faz 40 anos em 2023), como “Bete Morreu”, “Passatempo”, “Negue” e “O Adventista”.

Sucessos também estarão presentes, como “Eu Não Matei Joana D’Arc”, “Hoje”, “Gotham City”, “Quem é Você”, “O País do Futuro”, “Silvia” e “Pouca Constelação” (parceria com Raul Seixas). Músicas de trabalhos mais recentes como “A Raça Mansa” e “Vento Insensato” e do álbum “Dançando na Lua” (2016) e “Jaiminho Empenado” e “Gegê, Cadê Getúlio?” de “Agulha no Palheiro” (2021), também estarão no setlist. Gravado na pandemia, “Agulha no Palheiro” apresenta o som da banda contestando o politicamente correto e “políticos incorretos”, sem medo de cancelamento nas redes. A formação do Camisa, a mesma desde 2015, conta com Marcelo Nova (vocal), Drake Nova (guitarra), Leandro Dalle (guitarra), Rogério Santana (baixo) e Célio Glouster (bateria).