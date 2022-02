Camp Celta: Carnaval de fantasia e aventura em meio à natureza

publicidade

Uma viagem no tempo à época em que os povos celtas resistiam à expansão do Império Romano, à era viking ou aos tempos das cruzadas é a proposta do Camp Celta 2022, que será realizado durante o Carnaval – de 26 de fevereiro a 1º de março – em Três Coroas. O Raft Adventure será palco deste portal mágico, maior acampamento temático e festival de cultura medieval do Brasil, que reunirá fadas, elfos, bruxas, ogros e outros seres mitológicos. Os passaportes para um, dois ou quatro dias pode ser adquirido pela plataforma Sympla. No check-in, os participantes deverão apresentar comprovante de vacinação, e a organização cumprirá todas as medidas sanitárias em vigor.

A programação contempla shows do Bando Celta e de músicos convidados, apresentações artísticas diversas, torneio de clãs, LARP (Live Action Role-Playing), oficinas de dança, música, arqueirismo, swordplay e misticismo, além de uma feira de expositores de artesanato temático. Entre os convidados está o belga Simon Blum, da Banda Acus Vacuum, que com suas gaitas de foles, ministra uma oficina de Música Pagã e participa do show do Bando do Celta. De Curitiba vem o Polka’s Ideias, banda de um homem que, com acordeon e percussão, viaja por de temas de todas as partes do mundo com releituras polkeadas e contextualizadas. Outra presença de destaque é Renan Tavares, com o show de música instrumental e eletrônica “Àrahalu Monk”, que cria ambiências e paisagens sonoras psicodélicas, levando o público a uma viagem por muitos lugares do mundo.

Após três edições bem sucedidas, o Camp Celta, que tradicionalmente acontece durante o Carnaval, deixou de ser realizado em 2020 e 2021, em função da pandemia. Concebido para receber público de todas as idades, o evento é uma realização do Bando Celta, grupo musical e núcleo de produção cultural que congrega artesãos, artistas de dança, circo e teatro em feiras e eventos culturais realizados desde 2013. Em parceria com entidades, já realizou mais de mil apresentações em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, São Paulo, Curitiba, Ponta Grossa, Campinas, Florianópolis e Balneário Camboriú, entre outras. A formação atual tem Renato Velho (cordas e vocais), Anelise Kindel (vocais e flautas), Letícia Roennau (vocais e percussão), Christian Fell (violino) e Leandro Dias (gaitas de fole, whistles).

Gastronomia

O Camp Celta conta com opções de gastronomia que vão da dieta vegana ao espetinho de javali, especiaria criada especialmente para o evento. Terá diversos sabores de hidromel e cerveja artesanal. O restaurante do Raft Adventure Park serve café da manhã e almoço. O banquete do sábado é oferecido pelo Bando Celta, e o de domingo é organizado de forma colaborativa entre os participantes. A área de camping possui diversas churrasqueiras.

Raft Adventure Park

Oferece rafting, arvorismo, rapel e tirolesa gigante, tudo às margens de área balneável do Rio Paranhana. O passaporte para os quatro dias do evento ou para período fracionado inclui o camping, a participação em todas as atividades do festival e crédito para os esportes de aventura. A área de camping tem toda a infra-estrutura de apoio em um paraíso de natureza exuberante da Mata Atlântica à beira do rio.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (Dia 26 fevereiro)

8h às 11h – Recepção aos aventureiros

10h – Abertura da Feira dos Artesãos

11h – Abertura da Arena com oficinas de Arqueirismo e Swordplay

12h – Horário para almoço

15h – Oficina de Dança com Fernanda Zahira Razi e de Música Pagã com Simon Blum

16h – Apresentação do Enredo LARP

17h – Desfile dos Clãs e demais participantes do Camp Celta

18h – Grande Roda Circular

19h – Chegada de Cernunnos

20h – Acendimento da Fogueira com Música e Dança

20h30 – Banquete com atrações culturais

23h – Show do Bando Celta e convidados: Simon Blum, da Banda Acus Vacuum (Bélgica), Polka’s Ideias (Curitiba) e Renan Tavares (SC)



Domingo (Dia 27)

10h – Início do LARP na Taverna do Hidromel Milord

10h30 – Oficina: como criar e utilizar uma compostagem

12h – Horário para almoço

16h – Irish Jam Session na Taverna Hidromel Milord

19h – Batalha Campal, Grande União dos Clãs e Encerramento do LARP

20h – Show com Polka’s Ideias

21h – Banquete colaborativo (participação espontânea)

Segunda (Dia 28)

10h – Oficinas de Arquerismo, Swordplay, na Arena, e oficina de Relaxamento com Musicoterapia, ministrada por Renan Tavares.

12h – Horário para almoço

15h – Oficina sobre gaitas de foles, com Leandro Dias e Simon Blum

16h – Premiação dos mais pontuados no LARP

16h30 – Futebol: Celtas X Vikings

19h – Confraternização na Taverna do Hidromel Milord

22h – Caça do Tesouro



Terça (Dia 1º março)

Dia de descansar e curtir o local, a amizade e natureza