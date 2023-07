Canção e Poesia reúne MPB e clássicos do jazz

publicidade

A quinta edição do Canção e Poesia acontece nesta sexta-feira, 14, às 20h30min, no La Vita è Bella (rua Dona Leonor, 45). O projeto reúne Maíra Baumgarten e Sema Gorini aos músicos Alexandre Rodrigues (violão) e Roberto Bisotto (percussão) para cantar um requintado repertório de MPB com pitadas de jazz, ponto forte de Sema, uma cantora que há quatro décadas se dedica ao Clube de Jazz e a outros tantos projetos da cidade.

Maíra Baumgarten, socióloga de formação, é também escritora, compositora, cantora e curadora do Clube da MPB, em Porto Alegre. Em 2015, lançou seu primeiro álbum, Coração Tropical, com direção musical de Orestes Dornelles e, em 2021, lançou Rodatempo, dirigido por Mathias Pinto. Atuante na vida artística de Porto Alegre, Maíra participa da Oficina de Choro do Instituto Ling, promove as atividades do Clube da MPB e do Sarau Canto de Bar.

Estarão também as poetas Lilian Rocha e Ana dos Santos, dividindo a cena com as duas cantoras em momentos poéticos que se intercalam com as canções. No repertório, músicas escolhidas no capricho, como Georgia (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell), Amor em Paz (Tom e Vinicius), À flor da pele (Zeca Baleiro), Medo do Escuro (Priscila Meira ), Três Apitos (Noel Rosa), . Summertime (Ira Gershwin, DuBose Heyward), Noite Fria (Lirinha), Espumas ao vento (Accioly Neto), Modinha (Sérgio Bittencourt), Cuesta abajo (Alfredo Le Pera, Carlos Gardel) e Veja bem meu bem (Marcelo Camelo), entre outras.