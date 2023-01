Canal Nick Jr. apresenta animação nacional "Babydino" aos sábados

publicidade

A programação de férias da criançada contará com uma aventura pra lá de divertida e cheia de dinossauros durante o mês de janeiro. O canal Nick Jr. estreia a nova animação nacional, BABYDINO, neste sábado, dia 7. Desenvolvida totalmente no Brasil, a produção é uma parceria com a Studio Z, produtora paulista, e financiada pela iQIYI, plataforma chinesa de streaming.

As crianças poderão acompanhar as aventuras de Amy e Max, dois irmãos que, ao brincar de exploradores no quintal de casa, encontram uma relíquia: uma máquina do tempo chamada Babydino, capaz de levá-los até a Pré-História. Lá eles iniciam uma série de aventuras com seus novos amigos dinossauros e, um a um, vão sendo devidamente registradas na Amypedia, a primeira enciclopédia sobre dinos escrita por alguém que realmente os conheceu -- como bem diz Amy.

No episódio de estreia, os irmãos iniciam sua aventura no mundo dos dinossauros depois de descobrirem a máquina do tempo que os levará para um mundo até então desconhecido por eles, onde se tornam grandes amigos dos atuais habitantes da Terra. Novos episódios estreiam todo sábado, às 11h, no canal Nick Jr.

BABYDINO conta com direção de J.R. Braz e produção executiva de Elen Chuva e Reynaldo Marchesini. Roteiro de Gabriella Mancini. Sonorização da WeCaDo e trilhas de Zezinho Mutarelli.

ESTREIA – BABYDINO

Estreia: sábado, dia 7 de janeiro, no Nick Jr. – consulte sua operadora

Exibição regular: todo sábado, às 11h.

A Studio Z Design e Animação, é um estúdio de animação brasileiro fundado em 2008. Já produziu mais de 1.000 filmes publicitários e institucionais para grandes marcas e empresas no Brasil e no exterior. Atuando na área de entretenimento, já produziu, além do Babydino, outras séries de animação como Turminha Paraíso. Atualmente está produzindo um longa-metragem e desenvolvendo outras 4 séries de animação, também para o público infantil.