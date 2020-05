Cannes revelará no próximo 3 de junho a seleção oficial da sua edição cancelada

publicidade

O Festival de Cinema de Cannes vai revelar na próxima quarta-feira a seleção oficial de filmes que devem competir na edição deste ano, que foi cancelada por causa do novo coronavírus, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira, em um gesto que visa apoiar o cinema em tempos de crise.



A 73ª edição da maior competição de cinema do mundo aconteceria de 12 a 23 de maio, com um júri presidido pelo diretor americano Spike Lee.



O Festival anunciará uma seleção de cerca de 50 a 60 filmes, sem diferenciá-los por categorias, ou seja, não haverá competição oficial ou o programa paralelo "Um certo olhar", disse à revista especializada Hollywood Reporter o delegado geral do evento, Thierry Frémaux.



Também não haverá vencedores ou perdedores e nenhum filme ganhará a Palma de Ouro. Apenas os filmes programados para serem lançados este ano serão incluídos. Assim, "Benedetta", o último trabalho de Paul Verhoeven, sobre história de freiras homossexuais, ficará de fora porque seus produtores decidiram adiar o lançamento para 2021. "Estamos comprometidos em apoiar a volta dos filmes aos cinemas", afirmou Frémaux.



Segundo Frémaux, os filmes selecionados, que poderão usar o prestigiado logotipo de Cannes, provavelmente serão exibidos em outros festivais ao redor do mundo, graças a colaborações que ainda serão acordadas, como no Festival de Cinema de Veneza, programado para setembro.



Ao contrário de outros grandes eventos culturais que foram rapidamente cancelados por causa da pandemia, o Festival de Cinema de Cannes esperou várias semanas até decidir oficialmente suspender o evento. Frémaux confirmou que definitivamente não haverá edição "física" do Festival de Cannes este ano.



No último ano, "Parasites", do sul-coreano Bong Joon-ho, levou a Palma de Ouro, antes vencer o Oscar de melhor filme.