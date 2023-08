"Canta Comigo Teen": na 6ª classificatória, os candidatos cantam e encantam com hits

publicidade

neste domingo, 6, vai ao ar a 6ª classificatória do programa musical comandado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro. Os candidatos do "Canta Comigo Teen" entregam tudo na interpretação dos hits de grandes cantoras nacionais e internacionais, como Lady Gaga e Rita Lee.

Entre os sucessos escolhidos, estão: “Something's got a hold on me” (Christina Aguilera); “I Want It That Way” (Backstreet Boys);”Eu Não Vou” (Fat Family); “Tá Escrito” (Revelação); “Poker Face” (Lady Gaga); “O Mundo é um moinho” (Cartola); “God is a Woman” (Ariana Grande); “Esse Tal de Roque Énrow” (Rita Lee) e (You Make Me Feel) A Natural Woman (Aretha Franklin).

Um programa especial que deixou os jurados perplexos diante dos shows épicos que agitaram e emocionaram todos os presentes. No 6º episódio as crianças e os adolescentes vão entregar tudo na competição e mostrar suas aptidões musicais cantando e interpretando vários estilos e ritmos. A meta é impressionar os 100 jurados da competição, que podem se levantar e cantar com o participante se gostarem de sua apresentação. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o participante pode acumular. O vencedor da competição receberá um prêmio de R$ 200 mil.