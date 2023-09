Canta Comigo Teen: quinze cantoras juvenis disputam a grande final

publicidade

A grande final do Canta Comigo Teen acontece neste domingo, 17. Em uma inédita disputa composta só por meninas, quinze talentosas participantes vão subir no palco para tentar conquistar os jurados. Quem chegar no Top 3 encara a votação do público de casa pelo portal R7.com. A mais votada leva para casa o prêmio de R$ 200 mil, além do troféu do programa.

“A final das minas” promete muitas emoções e para impressionar os jurados, elas vão apostar nos repertórios:“Man I Feel Like a Woman” (Shania Twain); Never Enough (The Greatest Showman) “Melhor sozinha” (Luísa Sonza); “The Final Countdown” (Europe); “Negro Gato” (Roberto Carlos); “Ain’t Your Mama” (Jennifer Lopez) “Listen” (Beyoncé); “Retratos e Canções” (Sandra de Sá); “Anyone” (Demi Lovato) “Ain’t No Other Man” (Christina Aguilera);“I Want You Back/ABC” (Jackson 5); “Because of You” (Kelly Clarkson); “Sangrando” (Gonzaguinha); “Who's Loving You” (Jackson 5) e And I Am Telling You (Jennifer Hudson).