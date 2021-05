Cantor e compositor francês Nicola Són lança “Piaf do Brasil”

publicidade

O músico francês Nicola Són imaginou que Edith Piaf era brasileira ao adaptar as canções clássicas da cantora para ritmos como chorinho e forró. O seu quarto disco, “Piaf do Brasil”, lançamento pela gravadora Biscoito Fino, ganha a parceria de Daniel Montes, violonista e arranjador do grupo Casuarina, responsável por trazer às canções o universo musical nacional.

O resultado é um jongo com as cores do funk carioca para "Padam Padam", um chorinho para “Non, Je ne Regrette Rien”, e uma balada latina para “La Vie en Rose”.

O amor pela música brasileira, conta Nicola, começou aos 15 anos de idade, ao ouvir a canção “Lígia” (Tom Jobim) interpretada por João Gilberto. Ele encontrou uma coletânea de jazz na discoteca de seus pais e nela havia a música de Tom Jobim, o que resultou em uma admiração imediata.

Em 2013, Nicola trocou Paris por São Paulo e ao viajar pelo país conheceu e se apaixonou por outros ritmos, como o forró e a música do nordeste. A ideia de gravar um disco com canções clássicas nas versões de Edith Piaf surgiu de sua parceria com Igor Ribeiro, quando trabalhavam em outro projeto: “Pensamos nisso porque eu queria fazer shows e também porque queria fazer um trabalho no sentido contrário: em vez de adaptar a música brasileira para o francês, trazer a música francesa para os ritmos brasileiros. E como a Piaf é um ícone francês, achei que funcionaria fazer uma coisa diferente. É um repertório muito conhecido nos arranjos originais, mas dessa maneira, quis pensar como seria se a Piaf fosse brasileira.”

Sob a direção de Daniel Montes, o álbum conta com as participações de Iuna Tuane e do Casuarina.