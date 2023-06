Cantor Juliano Barreto é atração do Sixteen Jazz

publicidade

Como próxima atração do Sixteen Jazz, o Jambo Trio convida o cantor Juliano Barreto neste domingo, 25, às19h30min, no Sixteen Station Pub (rua Benjamim Constant, 747). Conhecido por sua voz e repertório diferenciado, Juliano interpretará composições de ícones da bossa nova e do jazz. No programa, clássicos como Bananeira de João Donato e Summertime de George Gershwin.

A performance de Barreto referenciada no Jazz e no Soul está em sintonia com a proposta do Jambo, que além das músicas com a participação de Juliano, apresentará um setlist instrumental autoral.

Juliano Barreto começou cedo sua trajetória musical, cantando em corais e gravando jingles publicitários desde 1989, quando tinha 4 anos. Protagonizou o espetáculo Lupi, o Musical, sobre a vida do compositor gaúcho e recentemente foi semifinalista de reality show musical. Atualmente, Juliano cursa teatro na Ufrgs e é artista atuante na cena musical brasileira.