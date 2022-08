Cantor Patrick Dimon se apresenta em duas cidades gaúchas

publicidade

Na noite deste sábado, dia 6 de agosto, o cantor Patrick Dimon irá se apresentar em dois locais em Santa Cruz do Sul. Das 19h às 20h, a apresentação será em um Happy Hour, no Salão de Eventos do Soder Hotel (Rua Marechal Floriano, 1021, Centro) e os ingressos podem ser adquiridos na Loja Iria Calçados (Rua Marechal Floriano, 1019), com informações pelo telefone 51 2107-1866.

Ainda no sábado, a partir das 21h30min, o show musical será no Clube dos Subtenentes e Sargentos de Santa Cruz do Sul (Rua José Pedro Frohlich, 135, Faxinal Velho). Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria do clube, com informações pelo telefone 51 3711-2833.

Na próxima sexta-feira, dia 12, acontecerá um jantar baile em São Lourenço do Sul, alusivo ao Dia dos Pais, às 20h, no Esporte Clube São Lourenço (Rua Senador Pinheiro Machado, 643, Centro). Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria do clube, com informações pelo telefone 53 3251-2275.

Aproveitando a estada nas cidades gaúchas, Patrick Dimon fará uma visita ao Lar dos Velhinhos Santo Antônio, em São Lourenço do Sul, a convite do vice-presidente Selomar Blödorn. O artista promete cantar os seus maiores sucessos e levar alegria aos seus fãs, de 62 a 98 anos, moradores do local. O asilo tem 42 anos e é uma entidade filantrópica que abriga 50 idosos. Segundo a assistente social e coordenadora da instituição, Maíra Souza, "as doações são sempre bem-vindas". O contato pode ser feito pelos telefones 53 3251-2304 ou 53 99909-1373.

Patrick Dimon teve sua primeira gravação em 1969, um compacto simples (vinil) lançado pela Odeon, contendo a musica “Las Amorosas”, na Argentina, em espanhol. Ele interpreta canções em oito idiomas: grego, espanhol, português, inglês, francês, italiano, hebraico e armênio.

A música mais conhecida em sua carreira é "Pigeon Without a Dove", adaptação de uma ária do clássico "O Guarani", de Carlos Gomes. A música foi tema da novela "Pai Herói", da Rede Globo, em 1979. Outra canção de destaque é "Eternal Love", da novela "Os ricos também choram", no SBT. Ele ganhou os discos de ouro, platina e diamante pela vendagem dos seus discos.

Para contratar os shows de Patrick Dimon no RS, o contato é com o empresário Eroni Zinn pelo telefone 51 9993-5030.