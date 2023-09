Cantor Regis Danese tem previsão de alta adiada

publicidade

O cantor gospel Regis Danese preocupou os fãs na quarta-feira, 6, ao publicar vídeo em seu perfil no Instagram e dizer que "passou muito mal nesta madrugada". O artista teria alta do hospital, mas a equipe médica optou por adiar a sua saída.

"Vomitei muito e os médicos, que sabem o que é melhor pra mim, resolveram me manter aqui e colocar uma sonda. Estou sofrendo muito [...] Vamos aguentar, Jesus disse que não seria fácil", afirmou ele. "Quero logo sair daqui, ver minha mãe, meu pai, meu irmão. Minha família está aqui comigo. Deus é bom o tempo todo. Não deixem de orar por mim", acrescentou, emocionado.

Nos stories da rede social, Regis chegou a afirmar que estava com muita sede e não podia beber água.

O cantor está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia, desde 31 de agosto. Ele sofreu um acidente após colidir com uma carreta na BR-153, em Jaraguá, Goiás. Danese estava a caminho de um show no município de Ceres.

O músico precisou operar o intestino delgado, perfurado durante o acidente. A cirurgia ocorreu bem e a mulher do artista disse que ele estava "estável". "Está com algumas fraturas na costela, o braço quebrado, mas isso vai ficar para depois", afirmou na ocasião.

Na quinta-feira, 7, o artista publicou uma foto ao lado da família, na cama do hospital. Ele aparece com a sonda e o braço enfaixado. "Uma família unida e revestida jamais será vencida", escreveu na legenda.

Segundo o último boletim médico enviado pela equipe de Regis, o estado de saúde dele é "regular" e não há previsão de alta.

"O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente João Geraldo Danese Silveira, conhecido como Regis Danese, está internado na enfermaria da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente. O paciente segue sem previsão de alta", diz a nota.