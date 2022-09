Cantor sertanejo Conrado volta para casa quatro meses após acidente

publicidade

Após quatro meses, o cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, voltou para casa depois de sofrer um acidente na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, no ônibus que levava a dupla.

Nas redes sociais, Anna Moraes, a mulher do cantor, celebrou a volta do sertanejo para casa. "Foi o dia mais esperado, o de finalmente voltar para casa. É um misto de tantos sentimentos juntos. Passa um filme na cabeça de tudo o que aconteceu até chegar esse dia. Nosso milagre vivo" declarou Anna.

O acidente que matou Aleksandro e mais cinco pessoas aconteceu em 7 de maio desse ano. A dupla viajava com 17 pessoas no ônibus da turnê. Conrado ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 46 dias, realizou um tratamento na casa dos pais, em Londrina, no Paraná. Se submeteu a um procedimento chamado câmara hiperbárica, que consiste em deixar o paciente na inalação de oxigênio puro, para acelerar a cicatrização de lesões. O sertanejo também teve terapias e tratamentos com fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos.

A carreira de Conrado & Aleksandro começou em 2003, em Dourados, Mato Grosso do Sul. A dupla fez sucesso com hits como Só Se For Gelada, Camionete Inteira e Tô Bebendo de Torneira. No Spotify, os sertanejos contam com mais de 500 mil ouvintes mensais.

De acordo com a assessoria do artista, o acidente não deixou sequelas, porém, ainda não se sabe quando ele voltará aos palcos.