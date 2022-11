Cantor Zê Azemar faz um tributo a Emílio Santiago

publicidade

Atrações musicais em Porto Alegre contam com diferentes estilos. O programa Chapéu Acústico tem hoje o “Jazz Trio Afinidade”, com os participantes Luiz Mauro Filho (harmônica), Bernardo Zubaran (piano) e Dinho Oliveira (guitarra). A apresentação ocorre, às 19h, na Biblioteca Pública do Estado (BPE), na Rua Riachuelo, 1190, Centro Histórico de Porto Alegre. O show homenageia o álbum “Affinity”, do gaitista belga Toots Thielemans e do pianista americano Bill Evans. A entrada é franca, mas é sugerido ao público dar uma contribuição espontânea aos artistas.

Às 21h, no palco principal do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n°), será a vez do cantor Zê Azemar se apresentar com uma homenagem. Intitulado “Emílio Santiago Tributo - O Melhor das Aquarelas”, o espetáculo musical também comemora os 48 anos de carreira de Azemar.

Com sua voz grave, Zê Azemar vem, desde 2015, emprestando seu talento para homenagear Emilio Santiago, “com um respeito devido e o coração na ponta da garganta”, como ele mesmo diz. Em interpretações memoráveis, acompanhado de uma banda de peso, o gaúcho apresenta, em 23 canções, um pouco do vasto repertório de Emílio Santiago, um dos grandes ídolos da música brasileira.

O show tem a direção musical dos maestros Carlos Alexandre Rodrigues e Marco Farias, que também compõem a banda, ao lado de César Pedroso, Sérgio Dias, Ricardo Ramires, Juanito Guedes e Salvador Touguinha. No repertório, são aguardadas interpretações de sucesso como “Saigon”, “Verdade Chinesa”, “Copacabana”, “Essa Fase do Amor”, “Flor de Liz”, entre outras. Também participam, como convidadas, as cantoras Maria Helena Andrade e Claudia Quadros. O presente show faz referência ao projeto “O Melhor das Aquarelas”, que marcou um momento de maturidade na carreira de Emílio Santiago, que nasceu e morreu no Rio de Janeiro (1946 - 2013). O cantor considerava este projeto como um de seus maiores feitos. Os ingressos estão à venda pelo site do TSP: teatrosaopedro.rs.gov.br.