Cantora argentina Tini Stoessel confirma apresentação única no Brasil

publicidade

A cantora Tini Stoessel fará apresentação única no Brasil, dia 8 de outubro, no Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas 17955, Vila Almeida), com produção da Mercury Concerts. Os ingressos podem ser adquiridos, a partir do dia 24 de agosto, no site uhuu.com.

Recentemente, a artista lançou o single “La Loto”, uma parceria com Anitta e Becky G, que fez sucesso imediato nas plataformas de streaming. Os leitores da Billboard, por exemplo, elegeram a canção como o melhor lançamento da semana. No show único em São Paulo, o público vai poder conferir de perto esse e mais alguns dos recentes sucessos da cantora, como "La Triple T" e "Carne y Hueso", que já acumularam mais de 51 milhões de visualizações no YouTube. “Esse single, La Triple T, é um lembrete para aproveitar a vida e não se levar muito a sério. Espero que a música e a letra levem você ao seu lugar feliz, que as pessoas se divirtam enquanto ouvem", disse a artista.

Desde o lançamento do álbum de estreia, em 2016, que ganhou Disco de Ouro no Brasil, ela conquistou mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais. E seu trabalho mais recente, “Tini Tini Tini’, lançado em 2020 e no qual é coautora de todas as faixas, a consagrou como uma das maiores estreias de uma artista argentina no Spotify, alcançando a quarta posição da playlist Top 10 Global Albums Debut. E o disco foi também duas vezes Diamante na Argentina; nove vezes Platina no Chile; e Ouro na América Central.

Martina Stoessel, Tini, começou carreira artística aos 10 anos, quando fez um dos personagens da novela “Patito Feo” (2007). O sucesso veio em 2012, quando protagonizou a série musical da Disney, “Violetta”, que foi exibida até 2016. Por conta dessa série, ela realizou duas turnês mundiais. Em 2018, lançou o segundo álbum, “Quiero Volver”, no qual fez um mix de ritmos latinos e teve feat com Karol G. Em duas semanas, levou Disco de Ouro em toda a América Central, mais sete vezes Platina no Chile e duplo Diamante na Argentina.

A cantora argentina sempre faz parcerias e já trabalhou com Christina Aguilera, Alejandro Sanz, Greeicy, Maria Becerra, Max Schneider e Flo Rida, entre outros.