Cantora Cleide Moraes morre após acidente de carro no Pará

A cantora Cleide Moraes morreu na noite de domingo (26) vítima de um acidente na rodovia PA-391. Conhecida como Rainha da Saudade, ela voltava de um show em Icoaraci e estava a caminho de Mosqueiro, no Pará, quando o veículo onde ela estava foi atingido por um outro carro.

Cleide não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O corpo dela foi levado direto ao IML (Instituto Médico Legal). O tecladista da cantora, que estava com ela no veículo, e o causador do acidente foram levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua, mas já receberam alta.

Nas redes sociais, famosos, autoridades e amigos da cantora, que não costumava divulgar a idade, lamentaram a morte dela.

"O Pará perde a alegria e o talento da nossa 'Rainha da Saudade'... Dia triste para a cultura popular do meu Estado!", escreveu a cantora Fafá de Belém.

"Retomando lentamente a atividade de uma vida dedicada à música, aos sucessos que marcaram amores, despedidas e saudades. Cleide Moraes nos deixou, neste domingo que termina triste e silencioso...", lamentou Ursula Vidal, secretária de cultura do Pará.

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, também de manifestou pelo Twitter: "Estamos todos profundamente tristes com a notícia do falecimento da grande cantora Cleide Moraes. Uma enorme perda para a cena cultural de Belém. Aos familiares, amigos e aos fãs desta grande artista, minha irrestrita solidariedade. Que Deus a receba na luz!".