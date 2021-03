Cantora Dolly Parton, de 75 anos, é vacinada contra a covid-19

publicidade

Um dos maiores nomes da música country norte-americana, a cantora Dolly Parton, de 75 anos, foi vacina contra a covid-19. Nesta terça-feira (2), ela compartilhou o instante da imunização nas redes sociais. "Dolly recebeu uma dose de seu próprio remédio"⁣, escreveu.

Dolly negou por duas vezes a Medalha Presidencial da Liberdade, uma das maiores honrarias concedidas pelo presidente dos Estados Unidos. Na primeira, recusou o convite porque seu marido estava doente e, na segunda ocasião, não pôde receber a distinção pela impossibilidade de viajar devido à pandemia.



No mês passado, em entrevista ao programa The Today Show, a cantora respondeu se aceitaria o reconhecimento caso fosse oferecido pela terceira vez. "Eu sinto que se eu aceitar agora, eu estaria fazendo política, então não tenho certeza”.



Dolly afirmou que se sente feliz com tal reconhecimento, mas declarou: “Eu não trabalho para ganhar esse tipo de prêmio. Seria legal, mas eu não sei nem se eu mereço”, explicou a artista, que contribuiu com US $ 1 milhão em fundos de pesquisa para o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus da Moderna.