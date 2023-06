Cantora Lexa e o humorista Carioca participam de episódio inédito do quadro Delivery do Faro

publicidade

No programa Hora do Faro do próximo domingo,18, tem episódio inédito do “Delivery do Faro". Desta vez, Rodrigo Faro vai bater um papo com a cantora Lexa e a convida para participar do “Delivery do Faro” ao lado do humorista Carioca. Eles vão ligar para comércios da região para contratar serviços de prestadores que trabalham no esquema delivery.

Com a desculpa de que vai participar de um programa de entrevista fake, o “Carioca Visita”, Lexa e Carioca recebem os profissionais e terão que convencê-los a cumprir as ações malucas que o Faro vai comandar escondido no seu “QG”. Quem cumprir as “tarefas”, será surpreendido pelo Faro e receberá um prêmio. No final, Lexa vai surpreender algumas fãs com um show especial.

O outro destaque do programa é a história da Vânia, de 56 anos, que mora em Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Ela ficou conhecida como a "Rainha das Cocadas" na sua região, onde vende suas iguarias a pé pelas ruas da cidade. Mas atrás de sua "coroa", Vânia carrega o sonho reencontrar o filho que não vê há 16 anos.

Em um primeiro momento, ela será surpreendida pela Emilly Araújo, que vai até a cidade fingindo uma reportagem para o jornalismo da Record TV. Durante a conversa, uma atriz interrompe a entrevista dizendo que ela é a verdadeira “Rainha da Cocada”. Para resolver a confusão, Emilly convida as duas “Rainhas da Cocada” para irem à Record TV para que o jornalista Luiz Bacci, de quem a Vânia é fã, decida qual é a melhor cocada.

Já em São Paulo, na sede da emissora, Bacci vai apresentar Vânia para o Faro, que vai propor um desafio: três chefs internacionais vão provar a cocada da Vânia. Mas acontece que um dos três chefs, na verdade, será o filho que ela sonha em reencontrar.

Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar neste domingo, 18, a partir das 15h45. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Rita Fonseca e Diego Oliveira.