Cantora Lia Gondin dá à luz quadrigêmeos em Salvador

João Rafael, Ananda, Valentina e Pedro Hugo são quadrigêmeos e nasceram na noite da quarta-feira, 23, em Salvador. Aumentar a família sempre foi um sonho de Lia Gondin, cantora que participou do The Voice Brasil em 2018 e de Fernando Rosa, marido e produtor de Lia.

A correria do cotidiano de quem trabalha com shows era o que impedia o casal de seguir com o sonho. Com a pandemia, Lia e Fernando tiveram de se adaptar para trabalhar de casa e viram nisso tudo uma oportunidade para desenterrar o sonho.

O que eles não esperavam era uma mudança tão grande. Com a notícia de que o bebezinho que o casal tanto desejava não era um, nem dois, mas quatro, veio o susto, que logo foi substituído por uma onda de alegria.

Lia compartilhou em suas redes sociais a reação do casal ao descobrir que haviam quatro pessoas dentro daquela barriguinha que já crescia rapidamente. "Estamos grávidos! E não é um bebê só! E não são só dois bebês e não são só três!", disse o casal em tom bem humorado.

"Demorou tanto que Deus mandou quatro bebês de uma vez só", contou Lia, que ria com o marido. "E agora, nunca mais eu vou dormir!", completou Fernando.

Antes de descobrirem que eram quatro crianças, o casal pensava estar numa gravidez de gêmeos. Na primeira ultrassom só foi possível ver dois dos quatro bebês. O casal se divertiu mostrando a surpresa dos amigos quando deram a noticia por chamada de vídeo. Todos os rostinhos de susto foram registrados.

A família chegou a fazer um chá de revelação pelo YouTube, com direito a muito choro e emoção. A mamãe falou sobre o desafio que estava enfrentando com muita gratidão e que se sentia abençoada por ter o privilégio de ter uma gravidez que permitia que cinco corações batessem dentro do corpo dela.

"Ser mãe de quadrigêmeos é, sem dúvida, a minha maior bênção e o meu maior desafio. Constante aprendizado… É muito louca a sensação de, apesar de viver diariamente em estado de desconforto, ter o coração tranquilo pela certeza de que Deus não nos deu esta missão por acaso", disse a cantora em live.

Os bebês nasceram após uma gestação de 33 semanas, quadrivitelinos - quatro óvulos diferentes, não são idênticos - e o mais importante: cheios de saúde! A mamãe revelou o peso dos bebês no Instagram cinco dias antes do parto: João Rafael 1908g, Ananda 1950g, Valentina 1916 g, Pedro Hugo 1924g.

O papai compartilhou nas redes sociais os primeiros registros dos bebezinhos e agradeceu por todo apoio e carinho que a família vem recebendo.

No Instagram de Lia, a primeira fotografia da família que agora tem seis integrantes foi postada com a legenda "Vivendo o maior milagre que Deus reservou para a nossa família até aqui. Obrigada, Senhor!", postou a cantora.

O carinho dos amigos esteve presente em toda a gestação e assim que chegaram ao mundo as duas garotinhas e os dois garotinhos já estão cercados de amor.

O cantor Xanddy, da banda de pagode Harmonia do Samba comentou que a chegada das crianças são uma dose infinita de amor. "Que coisa mais incrível, Lia. Dose Infinita de amor! Que o Senhor Jesus guarde todos vocês e abençoe eternamente essa família linda. Parabéns."

A repórter e apresentadora Juliana Cavalcante desejou muita saúde para o quarteto. "Meu Deus! Vocês são o milagre em vida! Parabéns mil vezes! Você é uma força da natureza! E esse paizão aí... é o cara! Sejam felizes e curtam cada dia! To emocionada! Saúde pra galerinha!."

A cantora de axé music Claudia Leitte também acompanhou a gravidez de perto e se emocionou com o nascimento dos bebês. "Aleluia! Obrigada, Senhor!"