Cantora Marvilla lança primeiro bloco de novo projeto audiovisual

Depois de liberar o primeiro single de seu novo audiovisual "Só VVamo", a cantora Marvvila lança o primeiro bloco do projeto. Com seis faixas, a artista passa por hits que a consagraram no gênero, grava um sucesso internacional que marcou sua história no reality The Voice Brasil 2016 e libera duas músicas inéditas — sendo uma delas em parceria com o músico Ferrugem. "Só VVamo Vol. 1" estreia nas plataformas digitais e com o registro no YouTube nesta sexta-feira, 6 de outubro.

A faixa-foco de "Só VVamo Vol. 1" é a parceria entre Marvvila e Ferrugem chamada "Quebra Esse Gelo". Na canção, os artistas cantam sobre um amor difícil, com erros no percurso, mas correspondido entre dois amantes que querem fazer a relação dar certo: "Pelo amor de Deus, quebra esse gelo, amor / Grita, xinga, ofende, faz o que quiser / Mas volte a ser aquela mulher / O meu coração sempre acreditou / Que errar amando em tudo é uma lição / Mas não tem perdão".

A outra inédita leva o mesmo nome do projeto, "Só VVamo", e resume a energia da gravação que aconteceu em agosto, no Rio de Janeiro. A música é mais uma canção vibrante do repertório da Marvvila sobre levar a vida pagodeando — assim como "Respeita as Mina", single que ela liberou no último mês fazendo uma homenagem às mulheres do gênero e que também consta neste primeiro volume.

Junto das cantoras Thaís Macedo, Juliana Diniz, Andressa Hayalla, Talitta, Cinthia Ribeiro e Gabi D' Paula, Marvvila ainda faz um medley de grandes sucessos da sua carreira, "#Sextei/Pagodeira/Maliciosa". A artista foi mais atrás na sua história e fez uma versão pagode de "Killing Me Softly", música que defendeu na sua primeira batalha no programa The Voice Brasil em 2016. E também regravou a canção "Pra sempre ou nem vem" presente no seu EP "Minha VVez", lançado em junho.

Para ela, "o primeiro volume de 'Só VVamo' é um resumo da minha carreira. Tem uma música que cantei no The Voice, algumas canções que viraram sucessos, um hino às mulheres do pagode e ainda uma inédita com o Ferrugem, esse artista que sempre foi uma referência para mim. Tô muito feliz com esse lançamento e doida para mostrar para vocês!".

Confira o clipe de Marvvila e Ferrugem na canção "Quebra Esse Gelo":