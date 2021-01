Cantora sertaneja Simone faz ensaio fotográfico grávida

publicidade

Já no último trimestre da gestação da filha Zaya, a cantora Simone (da dupla sertaneja com Simaria) fez um ensaio fotográfico para celebrar as 31 semanas de gravidez. A cantora, que se destaca também com seu canal no YouTube, se diz ansiosa pela chegada de sua caçula: “Estou muito feliz de estar nessa reta final. Essa gestação foi muito tranquila. Por conta da pandemia e o cancelamento dos shows, fomos obrigados a ficar em casa e, com isso, consegui ter uma rotina de alimentação e sono muito mais tranquilo do que na época que eu tive o Henry. A única coisa que eu tive foram enjoos no início da gestação, o que é normal. Agora, estou só finalizando o enxoval da minha pequena e contando os dias para tê-la em meus braços”.

Para fechar o ano de 2020, a artista passa o período de réveillon em Orlando, Flórida (Estados Unidos), ao lado do marido, Kaká Diniz, e do primeiro filho, Henry. Os planos são de ter a filha lá. A dupla Simone e Simaria se destaca no gênero sertanejo.