Capitólio promove sessões com acessibilidade durante mês de setembro

A Cinemateca Capitólio Petrobras promoverá duas sessões com interpretação em Libras, legendagem descritiva e audiodescrição durante o mês de setembro. As exibições dos filmes Mulher do Pai e Djon África acontecem nos dias 21 e 28 de setembro, às 14h, e têm entrada franca. A interpretação em Libras será feita pela Ovni Acessibilidade Universal.

O longa-metragem Mulher do Pai, dirigido por Cristiane Oliveira, terá exibição no dia 21 de setembro. O filme se passa no interior do Rio Grande do Sul e traz para as telas o trabalho de Marat Descartes e Maria Galant como protagonistas da trama que conta a história de Ruben e Nalu, pai e filha que moram no campo, perto da fronteira entre Brasil e Uruguai. Quando Ruben percebe que a filha, aos 16 anos, já é uma mulher, uma perturbadora proximidade surge entre os dois. O estranhamento inicial dá lugar ao ciúme quando Rosario, uma atraente uruguaia, ganha espaço na vida de ambos.

Já Djon África terá sessão acessível no dia 28 de setembro. O longa é dirigido por Filipa Reis e João Miller e conta a história de Miguel "Tibars" Moreira, mais conhecido como Djon Africa, filho de cabo-verdianos, que nasceu e cresceu em Portugal. Sem conhecer seu pai, ele acaba descobrindo que ele mora em Tarrafal, e decide aventurar-se à sua procura.

As sessões acessíveis da Programação Especial 2019 da Cinemateca Capitólio Petrobras contam com legendagem descritiva, audiodescrição e libras. Além desta atividade, o projeto engloba oito mostras de cinema, quatro eventos “Noites na Cinemateca”, duas masterclasses e duas exposições relacionadas ao acervo da Cinemateca.

A bilheteria abrirá 30 minutos antes de cada sessão para a distribuição de senhas. A Cinemateca Capitólio Petrobras está localizada na Rua Demétrio Ribeiro 1085 - Esquina com Borges de Medeiros.