Cara de tédio e suposta cusparada: relação entre Chris Pine e Harry Styles dá o que falar na web

publicidade

Chris Pine e Harry Styles foram parar nos assuntos mais comentados das redes sociais neste últimos dias. Os dois estão participando de uma série de eventos relacionados ao lançamento do filme Don't Worry, Darling ("Não se preocupe, Querida", em português), mas são as caras e bocas entre eles que estão chamando a atenção do público na internet.

Na segunda-feira, dia 5 de setembro, os dois participaram da 79ª edição do Festival de Veneza e concederam uma entrevista ao Fred Fil Radio. Durante o papo, Styles fala sobre seu trabalho no filme, mas Pine não parece interessado no que o colega de trabalho está dizendo.

A cara de tédio do artista viralizou e deu o que falar nas redes sociais.

"O coitado do Chris Pine tá sofrendo mais que a Ju. Só tem vídeo dele com um 'help me' nos olhos pela timeline toda", disse uma internauta.

"Realmente parece que Chris Pine está sendo forçado a ouvir as reflexões relacionadas ao filme", comentou um terceiro.

Essa não foi única situação estranha entre eles. Horas depois, os dois marcaram presença na première de lançamento do filme, mas uma suposta cusparada de Styles em Pine está levantando algumas dúvidas dos fãs sobre o relacionamento entre os atores.

Na gravação, o cantor se dirige para sentar ao lado de Pine, e parece cuspir no colega de trabalho.

Assista ao vídeo:

Clima entre os atores postado no Twitter: