Cardamomo e Psycho Delícia celebram noite instrumental no Ocidente Acústico nesta quinta-feira

A edição 1084 do projeto “Ocidente Acústico” traz para o palco dois trios instrumentais de Porto Alegre, o Psycho Delícia e a Cardamomo. Com abordagens distintas do formato, a dupla de bandas promete uma noite diversa, explorando as possibilidades que as limitações oferecem. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Sympla. Os valores estão entre R$ 20 (estudantes e lista afirmativa), R$ 30 (lote solidário com doação de 1kg de alimento) e R$ 40 (inteira). Na hora, estarão disponíveis somente ingressos de meia-entrada e inteira.

Abrindo a noite, às 21h, a Cardamomo, formada por Guilherme Boll (bateria), Johnny Oliveira (baixo) e Marcelo Henkin (guitarra), oferece uma abordagem mais tradicional do que é um trio instrumental. Com guitarra, baixo e bateria, a banda apresentará um repertório inédito, com músicas novas que estarão em seu próximo disco. O Psycho Delícia nasce dos produtores Bruno Neves e Erick Endres, e conta agora com o também produtor e VJ Fred Demin. A banda trará para o Ocidente uma ideia diferente de trio instrumental, onde dois músicos trabalham guitarra, baixo e bateria, com loop de samples e elementos orgânicos, e um VJ operando projeções e colagens visuais.

Cardamomo

Cardamomo traz músicas novas em aquecimento para novo disco. A banda usa baixo, bateria e guitarra para mesclar influências de rock alternativo dos anos 90 e pós-punk, até rock psicodélico e pós-rock. A banda tem como norte a experimentação de ferramentas criadas por essas diversas vertentes musicais, em busca de um som próprio e distinto.

O trio instrumental, formado e atuante em Porto Alegre, é formado por Guilherme Boll (bateria), Johnny Oliveira (baixo) e Marcelo Henkin (guitarra). A banda teve início no final de 2018 e em 2019 gravou seu primeiro EP, além de ter acumulado diversos shows, inclusive com participação no Festival Morrostock. Em 2020 foi lançado o álbum de estreia, “Nada a Fazer”, presente na lista dos 20 melhores álbuns brasileiros daquele ano, pelo Minuto Indie.

Em 2021 e 2022, a Cardamomo trabalhou no projeto de seu segundo disco, que contou com um financiamento coletivo que arrecadou mais de 18 mil reais e possibilitou a pré-produção, gravação, mixagem e masterização de seu novo disco. Para 2023, a banda planeja lançar seu segundo disco, além de um registro ao vivo captado no Agulha.

Para a sua estreia no bar Ocidente, a Cardamomo coloca na rua suas músicas novas, trazendo um show que mescla o repertório de seu primeiro EP e do seu primeiro disco com o que ainda está para ser lançado.

Psycho Delícia

A Psycho Delícia, inicialmente formada pela dupla de produtores Bruno Neves e Erick Endres, tem como ideia principal explorar uma musicalidade psicodélica com colagens de samples e música orgânica que se resolvem através de loops de baixo, guitarra e bateria.

Atualmente o grupo conta com um terceiro integrante, o VJ e produtor musical Fred Demin soma ao grupo projeções e colagens visuais, usando recursos de inteligência artificial e gerando um espetáculo áudio visual completo e instigante, como num filme: trilha e música conectados.

Nesta apresentação inédita o trio busca imergir a plateia numa proposta visual futurista e progressiva através da tecnologia e de composições ora calmas e deliciosas ora nervosas e psicóticas.

SERVIÇO

Onde: Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960 - Bom Fim, Porto Alegre - RS)

Quando: Quinta-feira (13/04), às 20h (shows às 21h)

Quanto: Meia-entrada (R$ 20); Lista Afirmativa (R$ 20); Solidário (R$ 30);; Inteira (R$ 40)

Solidário e Lista afirmativa apenas na venda antecipada.