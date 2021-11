Cardi B será a apresentadora do 'American Music Awards 2021'

publicidade

Cardi B foi anunciada pelo American Music Awards como a apresentadora oficial da celebração em 2021. A divulgação ocorreu nesta terça-feira, 2, no perfil do AMA no Instagram. "Queríamos festejar com a Cardi, então, a convidamos para ser a nossa anfitriã e ela disse SIM", diz a legenda da publicação. A cerimônia ocorrerá no dia 21 de novembro, com transmissão pela emissora americana ABC. A premiação da música é reconhecida mundialmente, ao lado do Grammy e Billboard. "Estou muito orgulhosa de anunciar que apresentarei o American Music Awards de 2021! Sintonize em 21 de novembro", escreveu Cardi B na legenda do vídeo que publicou nas redes sociais.