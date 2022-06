Carlinhos Maia elogia trabalho da polícia após prisão dos suspeitos de furtar seu apartamento

publicidade

Carlinhos Maia usou suas redes sociais para falar sobre a prisão, que aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 7, dos suspeitos de furtar seu apartamento de luxo, em Maceió, Alagoas. Segundo a Polícia Civil, três pessoas possivelmente envolvidas no furto foram detidas.

"Estou muito orgulhoso da polícia de Alagoas! Como falei desde o início, sempre confiei no trabalho deles. Extremamente orgulhoso. Agora é esperar esse filme de terror terminar definitivamente", escreveu ele em um post compartilhado em seus stories no Instagram.

O furto ao apartamento do comediante aconteceu no dia 29 maio, enquanto ele fazia uma cirurgia de lipoaspiração em Aracaju, Sergipe, e o companheiro, Lucas Guimarães, estava em viagem a Cancún, no México.

Carlinhos contou que soube do crime pouco depois de acordar da anestesia e que foram levados cerca de R$ 5 milhões em produtos de luxo.

Veja a publicação:



Publicação de Carlinhos Maia | Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM