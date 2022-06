Carlos Nejar é patrono da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre

publicidade

A Câmara Rio-Grandense do Livro acaba de apresentar Carlos Nejar como patrono da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre.

Quem fez o anuncio foi Fabrício Carpinejar, patrono da última edição da Feira e filho de Nejar. Antes de revelar o nome descreveu: "O novo patrono é um gigante, com 62 anos de literatura, 83 anos de idade, com 100 livros publicados e o único gaúcho na Academia Brasileira de Letras".

Carlos Nejar disse que estava emocionado em suceder o seu filho. Para Nejar, ser patrono na Feira do Livro na sua amada terra é uma grande honra. "A Feira do Livro é o grande acontecimento cultural do Rio Grande do Sul e pode-se dizer que, neste sentido, do nosso país. Esse amor ao livro e à Feira, nos dá um sentido de superação, de ultrapassar este instante para um novo tempo que está surgindo", pontuou o escritor.

Ele ainda acrescentou: "Eu tenho um dom que me transcende e uma crença na palavra. Eu estou de pé ainda por causa da palavra. Quero abraçar o Rio Grande do Sul neste momento".

Escritor de romances, poemas, ensaios, contos, críticas literárias, traduções e literatura infantojuvenil, Nejar lançou em 2021 “A República dos Pampas”, com poemas focados no pampa.

Nascido em Porto Alegre, em 1939, Nejar é considerado um dos mais importantes poetas da sua geração. Também chamado de 'o poeta do pampa brasileiro', sendo conhecido pela riqueza de vocabulário e pela utilização das aliterações, que tornam seus versos musicais. Lançou seu primeiro livro, “Sélesis”, em 1960.

68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre

A 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre será realizada de 28 de outubro a 15 de novembro. Depois de dois anos em formato híbrido, a Feira volta a ser realizada de forma completamente presencial na Praça da Alfândega e arredores do Centro Histórico.

O processo de escolha do atual patrono foi por meio de consulta ao conselho dos patronos e à diretoria da Câmara do Livro. O anúncio foi feito com antecedência, diferente das outras edições, para dar tempo para as escolas promoverem leituras e ações a partir da obra de Carlos Nejar.

Veja Também