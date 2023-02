publicidade

Neste sábado, dia 18, Alexandre Pires e Seu Jorge realizam apresentação especial no Carnaval do Maori Beach Club, em Xangri-lá, com a turnê do projeto “Irmãos”, celebrando a eleição de "Melhor Show" no Prêmio Multishow 2022. Os ingressos estão à venda pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados.

“Irmãos” é uma homenagem à amizade e à história entre Seu Jorge e Alexandre Pires, que colocaram em prática o antigo sonho de uma parceria musical. Até o momento, esta tour soma 31 performances. A ideia do projeto inédito começou a crescer durante a pandemia, após os artistas protagonizarem uma das lives mais assistidas no YouTube, que atualmente soma quase 20 milhões de views.

Com mais de duas horas de duração, o show tem animado o público com sucessos do samba e do pagode, que marcaram as carreiras deles, além de relembrar grandes nomes da música brasileira como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana. O espetáculo conduz os fãs a caírem no samba e pagode entre bate-papos.

Seu Jorge

Considerado um dos artistas brasileiros mais populares, Seu Jorge, apelido que lhe seria dado pelo amigo e baterista Marcelo Yuka, alcançou a sua primeira realização profissional como músico em 1998, quando integrou a banda Farofa Carioca e lançou o disco Moro no Brasil em Portugal, no Japão e no Brasil.

Em 2004, gravou em Roma o videoclipe da música “Tive Razão”, com participação dos atores Willen Dafoe e Bill Murray. Em seguida lançou o DVD MTV Apresenta Seu Jorge e compôs com o músico BID a faixa e depois para o disco Bambas e Biritas Vol. 1. Ganhou o prêmio APCA de melhor cantor do ano por dois anos consecutivos, em 2003 e 2004. Em setembro de 2004 lançou o disco CRU em França e Inglaterra, resultando em cinco estrelas nos editoriais das revistas Rolling Stones, Elle France, Vogue France e participações em programas de TV.

Seu Jorge define-se como um cantor e compositor popular, que gosta de diversos gêneros musicais, mas cujo fundamento é o samba: “O samba é a nossa verdade, nossa particularidade, é nossa medalha de ouro, nosso baluarte, nosso estandarte brasileiro”.

Alexandre Pires

Alexandre Pires é considerado um dos artistas brasileiros mais consagrados no mercado da música internacional, com mais de 18 milhões de discos vendidos. Levando aos palcos o melhor do samba romântico, Alexandre Pires iniciou sua carreira no final dos anos 80, liderando o grupo Só Pra Contrariar.

Após anos de sucesso ao lado do SPC, começou a sua carreira a solo em 2001, da qual resultaram hits como “Você Roubou A Minha Vida”, “Necessidade” e “É Por Amor”. Já em 2003, conquistaria um novo nível de reconhecimento internacional ao ser convidado por George W. Bush, então presidente dos EUA, para cantar na Casa Branca no mês em que se comemora a Descendência Hispânica no país. Desde então, o cantor tem lançado inúmeros trabalhos que renderam vários sucessos, como “Eu Sou O Samba” com participação de Seu Jorge e “Sissi”.