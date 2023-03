Mociviu é tetracampeã do Carnaval de São Borja

publicidade

Em apuração, nesta segunda-feira à tarde, a Mociviu – Mocidade Independente da Vila Umbu, com 118,3 pontos, se sagrou tetracampeã do Carnaval são-borjense, levando à passarela um enredo homenageando os profissionais da saúde. Em segundo lugar ficou a Unidos Pela Ponte, somando 105,4 pontos, que cantou a história africana.

A folia em São Borja foi concluída no início da madrugada desta segunda. Conforme o presidente do conselho deliberativo da ALECC - Damião Ribas, o evento foi desenvolvido na rua Venâncio Aires (trecho entre as ruas Sete de Setembro e Major Euclides Dornelles) com a participação de duas escolas de samba e mobilizou os carnavalescos da cidade e região. Também marcaram presença a Corte do Carnaval 2023, os blocos Tô de Boa, Arrastão Colorido da ONG Girassol e a representação da ALECC - Associação Liga das Escolas de Samba.

Além dos camarotes e cadeiras especiais, metade do percurso foi liberado aos populares, gratuitamente. A Brigada Militar estimou em 10 mil pessoas o público que acompanhou o evento na passarela do samba. O desfile de rua foi uma realização da Associação Liga Carnavalesca e Cultural de São Borja - ALECC/SB em parceria com a Prefeitura de São Borja. E na Fronteira Oeste a folia não para. Em Uruguaiana, o Carnaval Fora de Época 2023 começa nesta quinta-feira com o desfile das cinco primeiras escolas de samba da cidade.

