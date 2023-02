Praça Júlio Mesquita e Orla do Guaíba atraem milhares de pessoas em mais uma noite de carnaval

publicidade

Milhares de foliões ocuparam a Praça Júlio Mesquita e a Orla do Guaíba no feriado de carnaval, nesta terça-feira, 21. Parte das pessoas saiu de casa ou do trabalho diretamente para esses pontos separados apenas pela Avenida Presidente João Goulart. Havia também pessoas que estavam na folia desde o começo da tarde.

A Praça Júlio Mesquita estava lotada e havia música no local. Um quarteto de amigos presentes no espaço ressaltou o entendimento do carnaval como uma festa que celebra a cultura e a resistência de diferentes grupos sociais. Apesar de estarem animados com a folia, eles também pontuaram questões que ainda desvalorizam o período de festas na capital. "Eu acho que o prefeito deveria investir mais em arte, cultura, em socialização, em coisas que coloquem a galera para frente, ao invés de negligenciar constantemente a cidade", criticou Luísa Cole. O amigo, Caleb Nascimento, assim como os outros integrantes do grupo, chamou a atenção para a necessidade de uma abordagem mais qualificada de parte da polícia nos espaços onde a folia acontece. "Tinha que parar o lance da violência policial", opinou.

Além da concentração de foliões na praça, no mesmo momento, a Orla do Guaíba contava com uma roda de samba que atraiu centenas de pessoas. O evento foi organizado pela loja de conveniência Alegrow, localizada ao lado da Usina do Gasômetro. Um dos integrantes do grupo de amigos que tocava samba, Jorginho Luiz, contou que é a primeira vez que eles e os amigos se reúnem para tocar no carnaval na Orla do Guaíba. Ele também destacou a importância desse período festivo e revelou sua torcida para duas escolas de samba da capital. "O carnaval está aí, então tem que ter samba, alguma coisa boa pra tocar. Carnaval é cor e cor é alegria, pessoas felizes e sorrindo, sempre pensando coisas boas. Eu gosto dessa folia e torço para a escola da Restinga e da Império da Zona Norte, duas das melhores pra mim.

O responsável da Alegrow explicou que o evento ocorre todo final de semana ou feriado a partir do final da tarde, mas nesse carnaval o público do local estava maior. "Hoje tem muito mais gente aqui e o samba também chama as pessoas. O carnaval é sempre bom porque traz bastante turista aqui para a orla, movimenta todo comércio", observou.