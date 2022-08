Carolina Dieckmann conta que sentia ciúme de Larissa Manoela com Selton Mello: "Me deixava roxa"

publicidade

Carolina Dieckmann publicou uma foto com Larissa Manoela na tarde desta segunda-feira (29). A atriz elogiou a namorada de André Luiz Frambach, mas também contou que já sentiu ciúme dela, por conta da amizade da jovem com Selton Mello.

"Ela não sabe, mas no princípio era ciúme do amor do Selton Mello por ela, que, de tão grande e bonito, me deixava roxa. Ele falava dela na base de 1440 segundos por dia, ou seja, o tempo todo", disse Carolina Dieckmann. Larissa Manoela e Selton Mello se conheceram em 2011, durante as gravações do filme O Palhaço, protagonizado pelo ator. Desde então, os dois são amigos. Carolina contou que, passada a fase do ciúme, ela e a jovem atriz começaram a conversar pelas redes sociais, mas só se encontraram pessoalmente pela primeira vez no último sábado (27), no aniversário de Carmo Dalla Vecchia.

"De lá para cá, fazemos juras de amor platônico via DM, que culminaram nessa primeira vez que nos vimos face a face antes de ontem. Larissa, você é ainda mais linda e iluminada. Bora juntas", concluiu Dieckmann. Nos comentários, Larissa agradeceu os elogios que recebeu de Dieckmann. "Morri, mas passo bem. Esse combo é perfeito e me faz errar as batidas do coração, você e Selton Mello", disse a artista.