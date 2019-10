Cartolas comemora lançamento do primeiro DVD com show em Porto Alegre

publicidade

Um dos grandes nomes do rock gaúcho contemporâneo, a banda Cartolas faz show do lançamento do seu primeiro DVD neste sábado, às 20h30min, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O registro de "Cartolas - Ao Vivo" ocorreu este ano com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado e com o apoio total dos fãs. Isso porque, segundo o guitarrista Dé Silveira, os 300 ingressos online disponíveis esgotaram-se em poucos minutos. "Tínhamos um baixo orçamento e conseguimos tirar leite de pedra, tendo um resultado ótimo para realidade do orçamento do projeto", comemorou.

Para ele, a gravação do DVD causou emoções diversas na banda, desde uma certa apreensão prévia em relação a performance quanto ao modo de realização. "Tínhamos preocupação com nossa performance, com criações de arranjos novos, e com a demonstração de que estamos vivos, criativos e com desejo pleno", afirmou. E a relação próxima que o grupo tem com os fãs também precisava ser registrada: "Tínhamos também a intenção e preocupação de o vídeo sugerir uma certa e justa horizontalidade, intimidade e interação entre o Cartolas e seu público."

Silveira contou que este registro foi uma forma de celebrar a carreira e história da banda. "Não nos damos conta de o quanto a vida passa depressa e momentos de celebrações possuem um aspecto muito importante de reconhecimento mútuo entre a banda e o público que acompanha", declarou. "Realizamos o sonho de ter uma banda autoral no Brasil a cada show, a cada disco, clipe, música ou novas formas de arte. Não somos apenas uma banda, mas uma plataforma de cultura que insiste em não morrer mesmo com as dificuldades", completou.

Para o show deste sábado, Dé Silveira confirmou a participação de Diego Machado, um dos fundadores, vocalista e integrante do Bloco da Laje, além da participação do guitarrista Anderson Dornelles e a inclusão de algumas músicas surpresas que não estão no DVD. Os fãs também vão poder conferir e comprar ilustrações do próprio músico e de Mari Niedhardt.

Divulgação online

A internet pode ser uma aliada na hora de divulgação de bandas autorais como o Cartolas, que já disponibilizou o registro de "Cartolas - Ao Vivo" em todas as plataformas de streaming, inclusive, o show pode ser conferido na íntegra no YouTube. Segundo Silveira, isto é um benefício já que não precisam mais depender exclusivamente dos veículos tradicionais, como o rádio e a TV, e "nem depender da aprovação de quem quer que seja para divulgar o trabalho."

Mas, para ele, atualmente a música precisa do lançamento conjunto de um material visual na hora do lançamento para ter maior êxito. "Ou seja, já nem pensamos em lançar só uma música ou um disco, mas sim um conjunto que inclui, no mínimo, a música e o vídeo, além de ações específicas com ligação e participação do público como ocorreu no clipe de 'Sem Maquiagem'. Não vejo atualmente outro caminho de lançamento de obras musicais que não envolva essas plataformas de streaming e de áudio", concluiu.

Cartolas é formado por Christiano Todt, Dé Silveira, Deluce, Dyego Gheller e Pedro Petracco. Após a apresentação neste sábado, o grupo já tem shows marcados em Vacaria, Novo Hamburgo e Florianópolis.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Multisom dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e BarraShoppingSul.

Os bilhetes também estão disponíveis na loja Verse no Centro (rua dos Andradas, 1444) e no Shopping Lindoia.

Os valores são R$ 60 (inteiro), R$ 30 (estudantes e idosos) e R$ 40 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível).