Casa Amarela abre a exposição "Cartum é uma charge" nesta sexta-feira

"Cartum é uma charge" é o nome da exposição de charges de Elias Ramires Monteiro (Elias) que abre nesta sexta-feira, dia 18, às 19h, com coquetel, na Casa Amarela (av. José Gertum, 671), em Porto Alegre.

A mostra estará aberta ao público até o dia 29 de novembro, das 14h às 17h30min. O nome vem de uma paródia que o chargista fez de uma frase do cartunista Nani ("Cartum é uma graça").

Foto: cartaz da exposição / Divulgação / CP

A mostra traz uma seleção das suas melhores charges, desenhadas ao longo de décadas. ‘’Com ‘Cartum é uma charge’ ganhando espaço em uma sala de exposições que costuma receber artistas plásticos, o meu desenho de humor vai, enfim, poder ser chamado de arte!’’ – ele brinca. Mais de 30 trabalhos de diferentes períodos da carreira do chargista vão entreter, divertir e, também, às vezes, pôr os visitantes a pensar na vida.

O chargista santa-mariense, que fez parte do "Grupo de Risco" (junto com Byrata, Máucio e Orlando Fonseca) que, nos anos 1990, em Santa Maria, criou a revista de humor Garganta do Diabo (uma referência para o humor gráfico gaúcho) e assinou por muito tempo as charges do antigo jornal A Razão e, mais recentemente, do Diário de Santa Maria, ganha sua primeira mostra individual em Porto Alegre.