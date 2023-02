Casa de Billie Eilish é "invadida" por policiais após ligação falsa

publicidade

A casa de Billie Eilish em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi alvo de uma operação policial por conta de um suposto trote na última quarta-feira, 15.

De acordo com o site TMZ, os policias da região receberam uma ligação que dizia que a cantora estava em apuros e, por isso, foram verificar se ela estava em segurança.

O tabloide afirmou que os agentes e os carros da polícia foram até a casa da artista, entraram em contato com a equipe dela e determinaram que estava tudo bem.

Essa não é a primeira vez que uma celebridade tem problemas do tipo. No final de janeiro, fãs de Britney Spears chamaram a polícia após a cantora deletar sua conta no Instagram.

Apesar do "alarme falso", Billie já enfrentou problemas com invasões. No dia 9 de fevereiro, ela obteve uma ordem de restrição contra um homem que invadiu a casa dos pais dela em dezembro de 2022.

O sujeito que invadiu a propriedade se chama Christopher Anderson, tem 39 anos, e se diz fã da cantora. Os pais de Billie teriam acionado a polícia pelo menos cinco vezes por conta das invasões.