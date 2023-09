Casa de Cultura Mario Quintana celebra seus 33 anos com várias atividades culturais

publicidade

A Casa de Cultura Mario Quintana celebra seus 33 anos de existência nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, com a promoção de diversas atividades culturais ao longo da semana.

As comemorações do aniversário nesta terça-feira, dia 26, a partir de 10h, será com visita à nova exposição permanente sobre a história do Majestic, a transformação do hotel em centro cultural e a vida e a obra de Mario Quintana. A nova organização propõe um percurso dividido entre Casa do Poeta, Quarto do Poeta e Obra do Poeta.

Também a partir desta terça, e até o sábado, o Projeto Educativo oferece mediações especiais para escolas e grupos, que podem ser agendadas através do e-mail visitaccmq@gmail.com.

Na quinta e no sábado, o Projeto oferece a atividade Jogos pela Casa: Pequenos arquitetos da grande Casa de Cultura Mario Quintana. E na sexta-feira e no domingo o Instituto Estadual de Música, em parceria com a Casa, apresenta a Ocupação Cultural Dandô, em celebração aos 10 anos do movimento Dandô RS.

No sábado, às 13h, a Associação de Artesãs Redeiras inaugura a terceira ocupação do espaço vitrine CCMQ + RS Criativo, no andar térreo da ala oeste.

Ainda no sábado, no prédio oposto, às 15h, no hall de entrada da ala leste, ocorre a inauguração da maquete tátil da CCMQ. Essa será a primeira ação de acessibilidade dentro do Projeto Educativo “Toda casa de cultura é uma escola”. E, domingo, 16h, tem Samba do Quintana.

Confira o roteiro de atividades na CCMQ (Rua dos Andradas, 736), no Centro Histórico de Porto Alegre, com visitação de terça-feira à domingo, das 10h às 20h.

Mediações para o público escolar

Dia: De 26 a 29 de setembro Horário: 10h30min, 13h30min, 14h30min e 16h

Mediante agendamento através do e-mail visitaccmq@gmail.com

Encontro de Urban Sketchers Porto Alegre

Dia: 24 de setembro Horário: 14h

Local: Livre pela CCMQ e no Jardim

Inscrições: https://linktr.ee/ccmarioquintana

Construindo cadernos - Oficina de encadernação

Dia: 24 de setembro Horário: 14h

Local: Sala Sapato Florido Faixa-etária: Infantil

15 vagas, sem necessidade de inscrição

Correio do Quintana: Escritas de amor para a CCMQ

Dia: 24 de setembro Início das apresentações: 15h

Local: Passarela do 5º andar

Novas exposições permanentes

A partir de 26 de setembro, terça-feira Horário: 10h

Local: segundo andar da ala leste

Abertura Vitrine CCMQ + RS Criativo REDEIRAS

Dia: 30 de setembro, sábado Horário: 13h

Local: Espaço Vitrine, andar térreo da ala oeste

Inauguração da Maquete Tátil

Dia: 30 de setembro, sábado Horário: 15h

Local: recepção da ala leste

Dandô 10 anos – Movimento de Artes e Saberes Dércio Marques

Dias: 29 e 30 de setembro, sexta-feira e sábado, e 1º de outubro, domingo, a partir das 14h

Local: Quarto andar da CCMQ