Casa de Cultura Mario Quintana comemora 32 anos com shows gratuitos

publicidade

Neste domingo, dia 25, a Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736) celebra seus 32 anos com shows. O evento gratuito incia a partir das 17h com shows de Filipe Catto e Negra Jaque na Travessa Rua dos Cataventos.

Filipe Catto é uma artista trans não-binária, cantora, instrumentista, compositora, ilustradora e designer. Suas composições flertam com a MPB, o samba e o tango moderno, avançando também para outros gêneros, como o jazz, o rock e o bolero, entre outros.

Jacqueline Trindade Pereira, a Negra Jaque, iniciou sua trajetória artística com o hip hop. Além de cantora, é mãe, ativista social, educadora popular e professora.

Moradora do Morro da Cruz, periferia de Porto Alegre, Negra Jaque é ativista do movimento feminista e produtora da feira de hip hop de Porto Alegre.