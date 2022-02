"Catastrôfe", novo espetáculo do Palco Virtual para crianças, utiliza bonecos e a linguagem circense

publicidade

Neste domingo (6), às 9h, o Itaú Cultural disponibiliza em seu site e YouTube o espectáculo "Catastrôfe", do grupo paulistano Cia. das Rosas. A montagem, que integra a programação do Palco Virtual para crianças, desenvolvido pelo Núcleo de Artes Cênicas, leva ao público infantil elementos circenses para a dramaturgia.

Em Catastrôfe, Rosa, a protagonista da história, é uma menina-boneca que adora o circo e está em casa mais uma vez. Em seu quarto, ela cria peripécias arriscadas e tenta se comunicar com seus vizinhos. Para chamar a atenção deles, Rosa faz números de circo, tendo seu cachorro como cúmplice e assistente.

As invenções da dupla acabam contagiando a vizinhança. Assim, Rosa, sem saber, faz da comunhão com os vizinhos um manifesto dos tempos atuais, em que tanto a falta do outro quanto a comunicação por meio das “janelas” tornaram-se muito presentes.

Durante o mês de fevereiro, o circo também permeia a programação do IC para Crianças desenvolvida pelo Núcleo de Educação e Relacionamento do Itaú Cultural. O convidado dessa temporada é o palhaço, ator e malabarista Duba Becker, que no segundo episódio dessa nova serie de vídeos faz uma introdução ao universo encantador da mágica, ensinando truques e ilusionismos, usando objetos simples do cotidiano.