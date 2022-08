CCXP22 abre inscrições para o Concurso Cosplay

publicidade

A CCXP abriu nesta terça-feira, dia 23, as inscrições para o Concurso Cosplay, uma das atrações mais aguardadas do evento que acontece entre 1 e 4 dezembro, no São Paulo Expo. Assim como o restante do evento, o concurso retorna para o presencial depois de dois anos à distância.

O concurso será individual e com temas de personagens da cultura pop, vindos dos quadrinhos, cinema, games, séries, filmes e música, entre outros. Para participar, é necessário acessar o site (http://www.ccxp.com.br/concurso-cosplay) e preencher o formulário com os dados solicitados, além de enviar fotos e um vídeo de preview da performance.

Etapas do concurso

Será possível se inscrever até o dia 12 de setembro e os participantes devem usar todos os recursos à sua disposição para caprichar no seu costume. A primeira etapa classificatória acontece na internet. O público vai poder votar nos cosplays preferidos pelo site a partir das 12h no dia 16 de setembro, até as 12h no dia 28 de setembro.

No dia 3 de outubro serão conhecidos os finalistas que vão ganhar credenciais para todos os dias de festival e participar da grande final, que acontece no dia 4 de dezembro. Neste dia, após o tradicional desfile, serão eleitos os cinco melhores cosplayers julgados em cinco categorias distintas.

A primeira é o CCXP Master Cosplay, considerado o grande vencedor do evento e dada ao participante que reunir a maior pontuação considerando-se todos os critérios delimitados. Os prêmios para ele serão um par de ingressos Full Experience para o evento CCXP 2023 (no valor de R$ 24 mil) e um automóvel 0km. Como de praxe, o vencedor desta categoria manterá o título até o próximo ano e, assim, não poderá participar da edição de 2023.

As outras quatro categorias que serão entregues do vice-campeão até o quinto lugar são, respectivamente: Best Costume, Best Performance, Best Inventividade e Best Destaque. Em todas elas, será conhecido um vencedor baseado nas notas dadas pelos jurados e como prêmio cada um receberá quatro bonecos colecionáveis Iron Studios e um par de ingressos Epic Experience para o evento CCXP 2023.

