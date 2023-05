Celebridades lamentam morte de Rita Lee, a rainha do rock: 'Nunca haverá outra como ela'

publicidade

Diversas celebridades usaram as redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 9, para lamentar a morte de Rita Lee, aos 75 anos. A cantora, que lutava contra um câncer de pulmão desde 2021, morreu na noite da última segunda-feira, dia 8, em sua casa, em São Paulo. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h.

Pitty, Astrid Fontenelle e Sophia Abrahão estão entre alguns famosos que usaram as redes sociais para homenagear a artista, conhecida como a eterna rainha do rock.

Pitty

"Estou em frangalhos. A maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! Meus sentimentos à família, aos amigos. Brilhará eternamente pra mim. Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir", disse Pitty.

Astrid Fontenelle

"Descanse em PAZ minha AMADA! Como AMO, AMAREI pra sempre Rita!! Meu disco da adolescência, minha musa fashion, melhor participante do saia…, tanta coisa boa, importante. Combinamos um dia de fazer tatuagem juntas…. Não deu tempo!", postou a apresentadora em seu perfil no Instagram.

Lilia Cabral

Se eu estivesse em SP eu iria me despedir. Pq é uma despedida, de todas as referências, de todas as histórias vividas, de todos os sonhos sonhados, de todos os amores amados, de tudo nessa vida, porque será muito difícil viver sem ela. Minha grande inspiração, meu grande porto seguro, sua biografia é fundamental, minha musa. Vou chorar muito hoje, de todas as lembranças dos anos regados por suas composições. Vou chorar e mesmo a distância, vou me despedir de quem eu sempre achei, que esse dia não chegaria, mas chegou! Como eu amo Rita Lee.

Sophia Abrahão

"Que triste! Descanse em paz", escreveu a atriz nos comentários da publicação no perfil de Rita Lee.

Marcello Serrado

"Dia triste! Para sempre Rita! Obrigado por tudo", lamentou o ator.

Dan Stulbach

"Rita maravilhosa, Rita! Descanse em paz", disse Dan.

Valesca Popozuda

"A Rita Lee brigou tanto pelas mulheres e hoje podemos falar sobre feminismo porque muitas lá atrás lutaram contra muitos, obrigada Rita, vá em paz, que Deus abra os caminhos com muita luz, meus sinceros pêsames a todos da família e amigos", disse a cantora.

Larissa Maciel

"Maravilhosa Rita Lee… Que mulher! Obrigada por tantas músicas inesquecíveis que embalam momentos queridos da minha vida, e de tantas pessoas… Obrigada por ter me feito refletir sobre muitas coisas. Obrigada por ter sido uma mulher visionária, iluminada, potente, deusa da criatividade, musa futurística, e dona da voz mais doce e do melhor do melhor do rock. Aqui em casa nosso toca disco vai continuar te fazendo estar viva. Obrigada! Linda passagem pra vc. Tenho certeza que está plena em luz", escreveu a atriz.