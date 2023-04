Centro Cultural da Ufrgs lança edital de ocupação

publicidade

Acaba de ser lançado o Edital de Ocupação 2023 do Centro Cultural da Ufrgs. Pessoas (físicas ou jurídicas) interessadas em participar da programação do espaço podem participar. As inscrições podem ser feitas de até o dia 12 de maio por meio de formulário disponível no site ufrgs.br/difusaocultural. O edital está disponível neste link.

O Edital de Ocupação 2023 tem o objetivo de selecionar atividades a serem realizadas entre os meses de agosto e dezembro deste ano, e que contribuam para a aproximação entre a Universidade e a sociedade, tendo como elementos transversais a inclusão social, a diversidade, a pluralidade e a sustentabilidade. São aceitas propostas de apresentações, oficinas, cursos, lançamentos, eventos e exposições abertos ao público, em diversas áreas artístico-culturais, como artes visuais, dança, teatro, música, literatura, humanidades e educação. Podem participar do edital membros da comunidade interna e externa à Universidade.

O Centro Cultural da Ufrgs abriga uma série de ações que já fazem parte da vida cultural de Porto Alegre, para além dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Difusão Cultural (DDC) da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, responsável por sua gestão. Inaugurado em 2018, está situado em um prédio histórico do campus central – o antigo Instituto de Química Industrial –, que foi inteiramente restaurado. Possui múltiplos ambientes, todos com acessibilidade para pessoas com deficiência, cada um deles identificado com nomes de árvores brasileiras, constituindo infraestrutura ideal para abrigar a cultura pulsante na Universidade.