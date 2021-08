Centro Cultural da UFRGS promove visita virtual ao Museu de Resgates

publicidade

Dando continuidade às suas atividades, o projeto "Lixo não é lixo: reciclando práticas e ideias", do Centro Cultural da Ufrgs, convida para uma visita online ao Museu de Resgates, hoje, às 19h. A proposta do espaço é salvar objetos do lixo em um diálogo entre arte, reciclagem e a situação de catadores autônomos na cidade. O link para a videochamada está disponível no site difusaocultural.ufrgs.br/lixonaoelixo 10min antes do evento, do qual participarão até cem pessoas.

A coleção do Museu de Resgates é resultado do trabalho de Jacson Carboneiro como catador e fotógrafo em Porto Alegre ao longo de 15 anos. São pinturas, gravuras, fotografias, câmeras fotográficas, filmadoras e moedas antigas, objetos recolhidos na rua e em galpões de reciclagem. Para Jacson, o lixo não existe. "Quando dizemos lixo, estamos interrompendo a história das coisas. Meu trabalho é resgatar e dar uma nova história, uma nova caminhada", afirma.

O museu ganhou espaço em 2019, em uma casa na Vila dos Papeleiros, no contexto da lei municipal que proíbe o trabalho de coleta nas ruas pelos autônomos. Pela legislação atual, a coleta regular, o transporte e a destinação dos resíduos sólidos recicláveis são responsabilidade exclusiva do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana); os catadores autônomos são punidos com multa. Além da preservação de peças de arte e antiquário, o projeto problematiza essa situação. A visita ao Museu de Resgates srá mediada por Jacson, que apresenta o local e conversa com os participantes através de videochamada.



Lixo Não é Lixo

O projeto do Centro Cultural da Ufrgs tem o objetivo de gerar um engajamento coletivo na revisão de nossos modos de vida, ratificando a educação ambiental como um processo multifacetado, cotidiano, plural e transversal. São mesas redondas, exibição de filmes no Tela Virtual da Sala Redenção, workshops e performances com diferentes protagonistas: terceirizados, coletores urbanos, recicladores, pesquisadores e artistas. Paralelamente, o espaço abre o edital para o 1º Concurso de Design, que convida estudantes da universidade a apresentarem projetos para a confecção de coletores de resíduos recicláveis e não recicláveis a serem incorporados ao mobiliário do Centro Cultural e seu entorno, no campus central da Ufrgs. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto, e podem ser feitas através do site difusaocultural.ufrgs.br/centrocultural.