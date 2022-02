Centro cultural promove aula gratuita de dança do ventre

publicidade

O Centro Cultural Florescer (rua Alameda Raimundo Correa, 168), realiza na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro, às 20h, aula experimental gratuita de dança do ventre para iniciantes. O espaço, localizado no bairro Boa Vista, segue os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19, incluindo a exigência do passaporte vacinal.

A atividade será conduzida pela educadora física e gineterapeuta Suelen Mello, que é pole dancer e dançarina formada por Nadima Murad. Além dos benefícios conhecidos dessa atividade como tonificar e modelar o corpo, desenvolver a musicalidade e ritmo e aflorar a feminilidade, o encontro vai abordar a filosofia do Sagrado Feminino, que traz ensinamentos sobre aspectos físicos e mentais da figura feminina. Ele integra programação voltada a mulheres de todas as idades e segmentos, com workshops e vivências até o dia 8 de março.

O número de vagas é limitado a dez participantes. Interessadas devem se inscrever pelo Whatsapp (51) 9 8108 5631 e após a confirmação, comparecer ao local com roupas fitness ou saia esvoaçante longa e pés descalços.