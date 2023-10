Chapéu Acústico apresenta Ale Ravanello e Nicola Spolidoro Blues

publicidade

O Instituto Estadual de Música (IEM) e a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresentam, nesta terça-feira, 31 de outubro, às 19h, no Auditório Luís Cosme (Andradas, 736, 4º andar) o Chapéu Acústico com Ale Ravanello e Nicola Spolidoro Blues.

A dupla traz um repertório de 20 anos de parceria. Ale Ravanello, com sua mala contendo uma dezena de harmônicas, e Nicola Spolidoro, com a finesse de sua guitarra, fazem um show que tira a plateia da cadeira. Amigos desde 1996, quando fizeram seu primeiro show em duo, o gaitista e vocalista Ale Ravanello e o guitarrista Nicola Spolidoro fundaram o dueto Duo Blues há mais de 20 anos, buscando inicialmente a sonoridade das tradicionais duplas acústicas de blues tradicional e country blues.

Com o passar do tempo, a dupla incorporou ao seu repertório clássicos de blues, jazz e rock internacional em versões adaptadas para a harmônica, guitarra e voz. Além de diversos projetos paralelos, eles também fazem parte do quarteto Ale Ravanello Blues Combo, com 16 anos de estrada, 3 CDs e um DVD já lançados.

Ale e Nicola foram atração destaque em treze edições do Mississippi Delta Blues Festival, do Ibitipoca Blues Festival de 2017. Em 2018, lançaram o DVD comemorativo de aniversário de dez anos, captado ao vivo no palco Mojo Hand do Mississippi Delta Blues Festival, e foram uma das atrações na premiação do Festival de Cinema de Gramado. Em 2019, foram uma das atrações da Festa da Uva e da 1ª edição do Mississippi Delta Blues Festival realizada no Rio de Janeiro. Em 2020, foram uma das atrações do 1ª Mississippi Delta Blues Festival Online.

Serviço:

Chapéu Acústico - Apresentação de Ale Ravanelo e Nicola Spolidoro Blues

Data: terça-feira, 31 de outubro

Horário: 19h

Local: Casa de Cultura Mario Quintana, auditório Luis Cosme, 4° andar (rua dos Andradas, 736), Centro Histórico, em Porto Alegre