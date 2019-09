Chapéu Acústico chega aos três anos com show de Sérgio Rojas

publicidade

O cantor gaúcho Sérgio Rojas faz show de pré-lançamento de seu trabalho “Longitudes”, hoje, em Porto Alegre, a partir das 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do RS (Riachuelo, 1190). Ele, no violão e voz, estará acompanhado de Diogo Barcelos, no piano acústico, e da Orquestra L’estro Armonico, grupo independente composto por 14 músicos, entre violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, da Ospa Jovem.

A entrada é gratuita ou mediante contribuição espontânea. A apresentação dá a largada para as comemorações dos 97 anos do prédio da Biblioteca Pública do Estado, no dia 7 de setembro, e marca o terceiro ano do Chapéu Acústico. Rojas já participou de três edições do projeto musical, sendo um colaborador e articulador de artistas. Para esta terça-feira, além das novidades, ele traz músicas consolidadas do seu primeiro DVD "Frontera", com uma aposta na tríade cultural da fronteira. Resgata influências do Uruguai, Argentina e Brasil, contemplando ritmos como milonga, zamba argentina, candombe uruguaio, baladas, inspirações do rock argentino e até cúmbia.

Para o próximo dia 10, o Chapéu Acústico recebe “Tom Jobim Instrumental”, com Luiz Mauro Filho (piano) e Dinho Oliveira (guitarra). O duo traz um Tom Jobim nada “usual”, porém não menos popular. A seleção passa “Two Kites”, “Estrada Branca”, “Radamés y Pelé”, “Marina Del Rey”, “Mojave”, entre outras canções não tão conhecidas do público.

No dia 17, será a vez de conferir Julio Herrlein Trio, composto pelo guitarrista e compositor Herrlein, o contrabaixista Caio Maurente e o baterista Bruno Braga. O show será composto por composições originais e inéditas, assinadas por Herrlein, com arranjos elaborados coletivamente, especialmente para o trio. O repertório dialoga com o jazz e a música brasileira, com espaço para a improvisação.

O Chapéu Acústico está há três anos sob o comando do produtor Marcos Monteiro, curador responsável por fazer a seleção de quem fará apresentação no Salão Mourisco, sempre nas terças, às 19h, desde setembro de 2016. A iniciativa, que não possui qualquer patrocínio, conta com cachês dos músicos pagos a partir das contribuições espontâneas feitas no chapéu.