Charli XCX anuncia novo álbum com 14 partipações

publicidade

Após diversas mixtapes, a cantora britânica Charli XCX confirmou que o seu 4° álbum de estúdio está a caminho. O anúncio foi feito pelo Instagram oficial da artista nessa terça-feira. O último disco de Charli, "Sucker", foi lançado em 2014 e teve como destaque o hit "Boom Clap", que chegou a participar da trilha sonora do filme "A Culpa é das Estrelas".

Na legenda da publicação, a cantora incita os fãs a adivinharam quem fará parte da longa lista de colaborações do novo trabalho. "Meu novo álbum tem 15 músicas e 14 colaborações. Adivinhem quem?", questionou. Como Charli tem lançado muitas músicas avulsas, os fãs apostam que as parcerias "Dream Glow", com a banda sul-coreana BTS, e "1999", com o sul-africano Troye Sivan, façam parte das vozes que irão dar tom ao disco.

Embora tenha ganhado os holofotes com "Bloom Clap", cujo videoclipe soma quase 360 milhões de visualizações no YouTube, a carreira de Charli começou bem antes. Inserida no mundo da música desde 2007, a britânica lançou em 2008 o álbum "14", e em 2013 o disco "True Romance". Além disso, de lá para cá, a cantora tem lotado inúmeras playlists ao já ter lançado 2 EPs e 4 Mixtapes.

Confira a música "Dream Glow", apontada pelos fãs como uma das possíveis parcerias do álbum: