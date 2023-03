ChatGPT se aventura nos mangás após pedido do autor de 'One Piece'

publicidade

Depois de passar em exames acadêmicos e escrever artigos para a imprensa, o sistema de Inteligência Artificial ChatGPT entrou no mundo dos mangás, graças a um experimento do autor da série "One Piece", o japonês Eiichiro Oda.

O autor deste mangá com mais de 500 milhões de exemplares vendidos no mundo admitiu que foi confrontado, no mês passado, com a síndrome da página em branco.

"Olá. Sou o autor. Não consigo encontrar um enredo para 'One Piece' na próxima semana. Você poderia imaginar um? Um muito bom, por favor", pediu Eiichiro Oda ao ChatGPT, de acordo com um vídeo publicado por sua equipe no Twitter.

Em apenas alguns segundos, o programa concebeu uma história, na qual os heróis fazem novos amigos e lutam contra novos inimigos. Ele tentou vender a história para o autor, que a rejeitou: "Desculpe, é chato", escreveu ele, exigindo uma ideia melhor.

O ChatGPT então propôs uma nova trama, na qual um extraterrestre une forças com os personagens de "One Piece" e seu herói Luffy para lutar contra uma bruxa e reconstruir seu planeta natal destruído por uma nave espacial maligna.

"Obrigado, é isso que vou desenhar", respondeu Eiichiro Oda, dando a entender que o próximo episódio da saga será baseado nessa sugestão.

"One Piece" é o nome de um tesouro lendário que todos os piratas do mundo imaginário da série procuram ansiosamente há um quarto de século.

O primeiro volume foi publicado em 1997, e o autor, Eiichiro Oda, de 48 anos, já desenhou mais de uma centena, sem que a paixão de seus fãs tenha diminuído.

A plataforma Netflix, com mais de 200 milhões de assinantes em todo o mundo, está preparando uma adaptação.