CHC Santa Casa apresenta espetáculo circense "Dalí"

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) apresenta nesta sexta-feira, dia 27, e sábado, dia 28, às 20h, o espetáculo circense Dalí, livremente inspirado no universo de um dos maiores ícones mundiais da arte surrealista. Com projeções em vídeo que reproduzem sobre o palco criações e imagens de Salvador Dalí, a apresentação utiliza a arte circense como trampolim para recontar a vida e a obra do pintor espanhol. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50 e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Em cena estão números clássicos do circo, que vão desde o duo acrobático, contorção, perna de pau, parada de mão até as acrobacias em tecido, o trapézio, malabares, bambolê, lira e o parkour. Além disso, também conta com personagens que marcaram a trajetória do pintor e escultor, como a esposa e musa inspiradora Gala Éluard Dalí e o poeta Federico García Lorca.

Idealizado pelo artista circense Eduardo de Souza, o espetáculo Dalí estreou em 2018 e marcou a volta do ator aos palcos após um acidente durante um exercício de acrobacia de solo que o deixou tetraplégico. Em 2021, a montagem foi premiada como o melhor espetáculo do ano no Prêmio Açorianos de Circo, que também reconheceu o trabalho dos artistas Zeca Padilha e Roberta Alfaya pelo trabalho realizado em Dalí.

O espetáculo foi um dos selecionados pelo Edital Público de Ocupação de 2022 do CHC e terá toda a renda da bilheteria será revertida para os artistas.