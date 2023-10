Chef de cozinha e apresentador Michael Chiarello morre aos 61 anos após reação alérgica

publicidade

O chef de cozinha e apresentador Michael Chiarello, conhecido pelos programas "Easy Entertaining with Michael Chiarello" e "Top Chef", morreu aos 61 anos no último sábado, 7. Michael sofreu um choque anafilático após uma reação alérgica aguda, de acordo com informações do site TheWrap.

"Lamentamos profundamente a perda do nosso amado patriarca Michael. Seu brilhantismo culinário, criatividade sem limites e compromisso inabalável com a família estavam na essência de seu ser. Ele uniu as pessoas através da alegria das refeições compartilhadas, criando memórias duradouras à mesa", escreveu a família Chiarello em comunicado ao portal.

Além de estrelar seu próprio programa, "Easy Entertaining with Michael Chiarello", no canal Food Network, Michael também participou de séries como "Top Chef", "Top Chef Masters", "The Next Iron Chef" e "Iron Chef America".

"Enquanto navegamos por esta perda profunda, guardamos com carinho os momentos que apreciamos com ele, tanto em suas cozinhas quanto em nossos corações. Seu legado viverá para sempre no amor que ele despejou em cada prato e na paixão que ele incutiu em todos nós para saborear os sabores da vida", finalizou a nota da família.

Chiarello era dono do restaurantes Bottega, Coqueta (com unidades em São Francisco e Napa Valley) e Ottimo. Ele deixa quatro filhos: Aidan, Margaux, Felicia e Giana.